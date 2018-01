Google não poderá mais utilizar marca ´Gmail´ na Europa O Escritório de Harmonização do Mercado Interno (OHIM, na sigla original), órgão regulador de marcas na Europa, proibiu a gigante da internet Google de usar a marca "Gmail" na Europa, informou nesta quinta-feira, 1º, o site do El Pais. Segundo o escritório, o dono da marca na Europa é o empresário alemão Daniel Giersch, dono do site de envio de arquivos e e-mails G-Mail. A Google, então, terá de decidir entre duas opções: usar a marca "Google Mail" - nome, aliás, já usado pela empresa no Reino Unido devido a um embate judicial similar - ou comprar a marca "Gmail" do empresário alemão. A empresa, porém, já fez uma oferta de US$ 250 mil a Giersch - quantia prontamente recusada pelo alemão.