Google não quer depender só de anúncios para crescer O Google quer diversificar suas fontes de renda, essencialmente a publicidade online ligada a links patrocinados, que responde por entre 97% e 98% dos US$ 10 bilhões de faturamento anual da companhia. A saída? Promover a linha de aplicativos online Google Apps, softwares como o Google Talk e Calendar (algumas das quais disponíveis no Brasil), que ganharam uma versão corporativa, e também a venda de publicidade fora da internet. Essa é a estratégia divulgada pelo CEO da gigante de buscas Eric Schmidt nesta terça-feira, em sua primeira visita ao Brasil, onde esteve para falar com parceiros, clientes e funcionários da companhia. Segundo Schimdt, a saída para a companhia está em criar plataformas de venda de anúncios para rádios e para a TV, o que o Google já está fazendo no mercado norte-americano. Orkut Sobre as ferramentas Orkut e YouTube, Schmidt falou da possibilidade de remuneração dos usuários que geram tráfego. "O YouTube está experimentando isso... Não é algo para agora, mas, sim, faremos isso no futuro", diz o executivo, que ressaltou que o foco da companhia, neste momento, está em promover o crescimento do Orkut e YouTube. Perguntando sobre os problemas que o site de comunidades tem no País, Schmidt afirmou que a empresa tem acompanhado o problema. "Não existe nenhum site social perfeito. Em um grupo grande de pessoas, sempre existirão pessoas más. Mas as pessoas precisam obedecer à lei de seu país e o Brasil tem leis muito claras. Meu conselho é que as pessoas utilizem o Orkut dentro da lei. Independência O executivo ressaltou ainda que a empresa incentiva a inovação por meio da autonomia. "É o que acontece com o YouTube. Embora sejam funcionários do Google, eles têm autonomia e tomam suas próprias decisões. Queremos fazer o mesmo no Brasil, dando mais autonomia para o escritório local, investindo no nosso centro de desenvolvimento em Belo Horizonte e ampliando as parcerias com universidades locais", disse o CEO. Ele se refere principalmente à Akwan, empresa brasileira comprada pela Google e especializada na criação de tecnologias de busca.