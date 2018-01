Google nega prejudicar os jornais, segundo executivo

"Conduzimos tráfego aos sites e oferecemos publicidade em apoio a todos os modelos de negócios, quer as empresas de notícias optem por hospedar seus artigos conosco ou em seus sites", escreveu Alexander Macgillivray, diretor jurídico associado de produtos e propriedade intelectual no Google.

"Usuários como eu são encaminhados de diferentes sites do Google para os sites dos jornais, em ritmo de mais de um bilhão de cliques ao mês", escreveu ele.

O comentário foi publicado um dia depois que a agência de notícias Associated Press, criada 163 anos atrás e controlada por um grupo de jornais, anunciou que estava trabalhando em um novo plano para proteger seu conteúdo contra apropriação indébita na Internet.

A mensagem também surgiu no dia em que o presidente-executivo do Google, Eric Schmidt, planeja discursar na reunião anual da Newspaper Association of America.

"Alguns leitores, usuários e jornalistas perguntaram se o plano da AP se relaciona ao Google, já que hospedamos artigos completos da AP", escreveu Macgillivray. "A resposta é que aparentemente não se refere ao Google, porque hospedamos esses artigos em parceria com a AP".

Empresas jornalísticas como a New York Times Co e a EW Scripps estão enfrentando uma queda de receita publicitária que ameaça a sobrevivência de alguns de seus jornais.

As companhias estão tentando descobrir maneiras de ganhar dinheiro online para compensar as perdas de receita em suas versões impressas, mas até agora isso não se provou possível.

Alguns jornalistas se queixaram de que os serviços de busca operados pelo Google e Yahoo faturam milhões com as notícias que os jornais veiculam, e que esse dinheiro deveria se destinar aos jornais.

Macgillivray contestou a idéia, declarando que o Google ajuda, e não prejudica, os jornais.

"Em todos os casos de artigos noticiosos que indexamos sem hospedar, só mostramos aos usuários um trecho suficiente para que desejem continuar lendo --a manchete e um trecho do texto--, com um link que conduz ao site da publicação", ele escreveu.