Google negocia a compra do YouTube O Google, maior site de buscas da internet, negocia a compra do mais popular site de vídeos online, o YouTube, por cerca de US$ 1,6 bilhão. A informação foi divulgada nesta sexta-feira pelo The Wall Street Journal, que cita uma fonte próxima às conversas. De acordo com o jornal, as empresas estão em um estágio delicado das negociações, que podem ser rompidas a qualquer momento. O blog especializado em tecnologia TechCrunch já havia informado sobre rumores envolvendo essa negociação. Procuradas, as direções das duas empresas preferiram não comentar o assunto. Para analistas, uma eventual aquisição seria positiva para as duas empresas, mas ainda mais para o Google, levando-se em conta que a empresa tem nas mãos cerca de US$ 10 bilhões. "É um preço extremamente baixo para uma companhia (o YouTube) que já tem presença global", disse Trip Chowdhry, analista da Global Equities Research. A aquisição colocaria o Google imediatamente no topo do ranking dos vídeos online. O YouTube registra cerca de 35 milhões de consultas por mês, enquanto o ex-líder desse segmento, o MSN Video, tem 12 milhões. O Google Video registra cerca de 10 milhões de consultas por mês, e o Yahoo Video, 5,3 milhões. O serviço de vídeos do Google permite aos usuários colocar suas próprias imagens na rede, assim como acontece com o YouTube. Mas, diferentemente do YouTube, o Google permite que os usuários vendam os vídeos - no YouTube, todos são gratuitos. Sucesso imediato O YouTube foi fundado em fevereiro de 2005 por Chad Hurley e Steve Chen, ex-funcionários da PayPal, a unidade de pagamentos eletrônicos do site de leilões eBay. O suporte financeiro foi dado pela empresa de investimentos Sequoia Capital, que investiu US$ 11,5 milhões no projeto. A Sequoia também foi uma das primeiras investidoras do Google. Com 25 empregados, o YouTube apresenta um crescimento vertiginoso graças à popularização da internet de banda larga e de equipamentos como câmeras digitais capazes de filmar. A maior parte dos vídeos no site são pequenos clipes amadores, embora profissionais do vídeo, redes de televisão e até políticos em campanha já tenham postado material no site. Direitos Autorais O problema é que vários desses vídeos têm direitos autorais garantidos, o que cria conflitos com grandes empresas de mídia como a Universal Music Group. O YouTube remove os vídeos assim que recebe reclamações dessas empresas, mas, para analistas, a companhia ainda está numa situação legal precária. "O Google pode ficar com todas essas obrigações", disse Josh Bernoff, analista da Forrester Research. Mas o Google também pode apresentar uma solução para esse problema, disse Bernoff. Segundo ele, com novos softwares pode-se desenvolver sistemas automáticos que bloqueiem a postagem de material que tenha direitos autorais. Ele disse ainda que o tamanho e o poder do Google dão à empresa muito mais força que o YouTube para negociar com os detentores dos direitos autorais. No início do ano, quando começaram a circular os rumores de que grandes companhias estariam interessadas na compra do YouTube, o presidente-executivo da empresa, Chad Hurley, disse que a companhia não estava à venda e que a abertura de capital na Bolsa de Valores era uma possibilidade que já estava sendo estudada.