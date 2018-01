Google: negócios pela internet aumentaram na América Latina

Os negócios pela internet na América Latina crescem de forma sustentada, graças à maturidade atingida pelo mercado e ao aumento dos acessos por banda larga, disse hoje o diretor do escritório regional do Google para países de língua espanhola da América Latina, Gonzalo Alonso. Segundo Alonso, o número de usuários da internet na região também tem aumentado. Alonso disse à Agência Efe que os serviços turísticos são o "nicho de maior crescimento" na região, onde "é muito interessante ver como as companhias evoluem e vêem a internet como meio para fazer negócios". Para ele, o mercado latino-americano tem um grande potencial. "Há indícios de um fenômeno maduro, muito mais do que se pensa vendo de fora, caso contrário não estaríamos apostando de forma tão agressiva", afirmou. Um relatório do Google apontou que as propagandas na internet e em telefones celulares "estão crescendo" na América Latina e já representam 3% da despesa publicitária na região. "As transações por telefone também estão florescendo. Calculamos que o valor do comércio eletrônico no varejo superou os US$ 1,8 bilhão em 2007", apontou o relatório elaborado em abril. O texto disse que a quantidade de latino-americanos que usam a internet duplicou nos últimos quatro anos, chegando a 34,95 milhões no ano passado. Segundo cálculos do Google, os acessos por banda larga chegarão a 30% dos lares latino-americanos em 2012, 20% a mais que os números registrados em 2006. "Graças à grande proporção de contas de banda larga, o mercado de acessos à internet na América Latina gerou US$ 8,5 bilhões em 2007", disse o estudo.