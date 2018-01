Google News mostra anúncio de carro em lugar de notícia Marcos Leitão é um jovem que está vendendo um automóvel Golf em Rio Branco, no Acre. O carro tem 70 mil km, rodas aro 15, completo. Seria mais um entre tantos automóveis usados à venda, não fosse o caso dele ter ido parar no mecanismo Google News, na versão em português. É que o motor do serviço, um sistema automatizado que lê e classifica as matérias, exibindo-as por tipo de conteúdo, confundiu o anúncio - uma imagem estática - com a ilustração de uma matéria. Por coincidência, um artigo publicado no site Notícias da Hora, sobre a polêmica envolvendo o site de relacionamentos Orkut, que pertence ao Google. Segundo Celson Renato Diógenes Júnior, diretor comercial e administrativo do site Notícias da Hora, o acontecido não foi proposital, embora tenha alcançado um grau de exibição bem maior do que o esperado. Em tempo, o Golf de Marcos Leitão ainda está à venda e o anúncio ainda aparecia nesta tarde, no Google News, em meio a outras notícias de ciência e tecnologia.