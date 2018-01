Google News na Bélgica teve de retirar notícias do ar A empresa de buscas Google foi processada e obrigada a retirar notícias da versão belga do Google News, serviço de busca de notícias. O site teve de abolir versões em francês e alemão de vários jornais, por conta de um processo movido por diversos veículos de imprensa A Copiepresse, entidade que representa os jornais naquele país, disse que a Google irá obter lucro com o conteúdo dos jornais sem repassar nada aos produtores das notícias. A Google retirou os links para os sites envolvidos, mas se defende, dizendo que só oferece trechos das matérias publicadas e que ainda gera tráfego para os sites do jornais, além de não veicular banners publicitários no serviço Google News. Se a empresa não retirasse os links, será obrigada a pagar uma multa diária de 1 milhão de euros. A polêmica enfrentada pela Google na Bélgica não é nova e repete o que aconteceu nos EUA, quando o projeto foi lançado em 2002, também causando o mesmo tipo de apreensão em diversos mercados. O sistema Google News é um agregador de notícias que varre diversos sites, hierarquiza e publica resumos de notícias produzidas por sites de jornais, revistas e agências, tudo baseado em avançados algoritmos e computadores.