Google pagará US$ 900 milhões para fornecer serviços ao MySpace O MySpace.com, um popular site de relacionamento que oferece serviço de mensagens, troca de fotos, vídeos e música, escolheu nesta segunda-feira o Google como seu fornecedor de serviços de busca. O MySpace, de propriedade da empresa News Corp do magnata Rupert Murdoch, se tornou em uma grande febre nos EUA - semelhante ao Orkut no Brasil - e os analistas acreditam que pode se tornar muito lucrativo. Segundo os termos do acordo assinado hoje, o Google pagará US$ 900 milhões para o MySpace entre o primeiro trimestre de 2007 e o segundo trimestre de 2010, sempre e quando certas metas de visitas e buscas forem cumpridas, o que permitiria que o site de buscas obtivesse receita através de venda de publicidade. O MySpace concentra, atualmente, cerca de 4,5% de todas as visitas a páginas na internet nos EUA, ficando próximo de outros grandes sites, como o do Yahoo. "Nossa sociedade com o Google ressalta a contínua evolução da News Corp para se tornar uma grande força no mercado digital", declarou, em um comunicado, o gerente de operações da News Corp, Peter Chermin. "O MySpace é um líder no conteúdo gerado por seus usuários e incorporar uma ferramenta de busca e de publicidade aprofunda nossa missão de tornar a informação mais acessível e útil", declarou o presidente executivo do Google, Eric Schmidt.