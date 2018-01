Google passa a oferecer MP3 de graça na China

Buscando conquistar espaço em um dos poucos mercados no qual está atrás da concorrência, o Google anunciou na última semana que irá oferecer links para o download gratuito de música na China – serviço inédito entre suas ofertas pelo mundo. Executivos da empresa estão respondendo ao fenômeno de popularidade dos downloads de música gratuitos na China e agindo legalmente ao formar uma aliança com a indústria de música, entre as quais Sony BMG, EMI, Universal e Warner. O Google espera que a demanda por download de música aumente sua penetração na China, cujo mercado de internet já ultrapassou os EUA como o maior do mundo, com cerca de 300 milhões de usuários. Também quer ganhar market share contra o seu rival local, o Baidu, principal buscador do país. "Este é uma aposta de fé gigante de nossa parte", disse Kai-fu Lee, presidente do GoogleGreater China. "Esperamos pavimentar o caminho para um modelo legal." O acordo, anunciado em uma coletiva em Pequim, é importante para o Google e para a indústria de música pois internautas chineses gastam muito tempo procurando e baixando músicas sem licença, geralmente para usar como toques de celular. Richard Ji, analista de tecnologia da Morgan Stanley, considerou o acordo um marco para a cooperação entre portais e a indústria fonográfica, além de dizer que o download de música e vídeo cresceria ainda mais com o lançamento de ofertas 3G. Baidu, que tem 62% do mercado de buscas chinês, cresceu em parte devido a disponibilizar serviços de procura de música e links para downloads de música. Por comparação, o Google – que até agora não tinha feito isso – tem apenas 28% do mercado de buscas na China, segundo a Analysys International. Alegando perder dinheiro na China, as gravadores processaram o Baidu na tentativa de impedir que linkasse sites com downloads ilegais. Mas o Baidu se defendeu argumentando que só oferece links de busca. O caso ainda está em discussão. Mas na segunda-feira passada, o Google disse estar determinado a "bater" o Baidu, completando que ofereceria aos consumidores chineses exatamente o que eles queriam, mas de forma legal ao firmar um acordo com um parceiro chinês e a indústria fonográfica, incluindo cerca de 140 selos independentes. O serviço permite que consumidores busquem por música, links e downloads legais do site chinês Top100.cn, que assinou contratos com a indústria de música. O Google espera ganhar fatias de mercado com a busca por música. O Top100.cn venderá publicidade em seu endereço para pagar por mais de 1,1 milhão de canções que planeja oferecer aos consumidores chineses. E a agonizante indústria fonográfica ganha uma nova fonte de receita, compartilhando dividendos com o Google. O IFPI, que representa as maiores gravadoras, estima que 99% dos downloads na China é ilegal. Mayseey Leong, diretor regional para a Ásia do IFPI, comemorou o acordo do Google. "Isso mostra como você pode fazer a coisa certa e ainda ter um bom serviço", disse. Courtney Hohne, porta-voz do Google, comemorou a aliança. "Música era a peça que estava faltando para nós."