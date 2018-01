Google patrocina prêmio de 30 milhões por pouso na Lua O líder entre os serviços de buscas na Web, Google, patrocinará uma competição de 30 milhões de dólares por um pouso não tripulado na Lua, para seguir o Ansari X Prize, de 10 milhões de dólares, que estimulou uma corrida entre empresas privadas para criar espaçonaves tripuladas. Assim como o Ansari X Prixe, que foi conquistado em 2004 pelo projetista aeronáutico Burt Rutan e o investidor Paul Allen, por dois vôos do SpaceShipOne, o Google Lunar X Prize está aberto a empresas privadas e organizações não governamentais de todo o mundo, informaram os organizadores, antes do anúncio oficial da competição nesta quinta-feira. O primeiro prêmio, de 20 milhões de dólares, será dado ao primeiro grupo capaz de enviar à Lua um veículo de exploração não tripulado, que terá de realizar um percurso de pelo menos 500 metros de extensão na superfície do satélite e transmitir imagens em vídeo à Terra, antes de 31 de julho de 2012. O prêmio cai para 15 milhões de dólares caso o pouso seja realizado até 31 de dezembro de 2014. O segundo colocado receberá cinco milhões de dólares. Além disso, bonificações no valor de até cinco milhões de dólares serão concedidas pela realização de tarefas como obter relíquias das missões lunares do projeto Apollo, norte-americano, detectar água em estado gelado ou manter o veículo em funcionamento na superfície da Lua por mais de uma noite. "Nossa esperança é educar o público e mudar suas percepções quanto à Lua", disse Peter Diamandis, o fundador da X Prixe Foundation, em entrevista à Reuters na semana passada. "A Lua é como uma ilha ao largo da Terra, e dispõe de recursos valiosos que nos beneficiarão à medida que crescemos como espécie. Deveríamos pensar nela dessa maneira." O programa será anunciado oficialmente pela revista Wired, na NextFest, uma conferência de tecnologia que foi iniciada nesta quinta-feira em Los Angeles. A Nasa estudou a possibilidade de uma promoção semelhante como parte de seu programa Centennial Challenges, mas a agência até agora só conseguiu verbas para um prêmio de 750 mil dólares. As competições da Nasa também são fechadas para quem vier de fora dos EUA. REUTERS MS