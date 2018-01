Google pede desculpas por copiar sistema de portal chinês A empresa americana Google Inc. Pediu desculpas publicamente na China por ter copiado o sistema de introdução de texto de um dos principais portais do país, o Sohu.com Inc. De acordo com a imprensa chinesa, o Sohu descobriu em 4 de abril que o recém inaugurado sistema de introdução de dados em mandarim Gu ge, do Google na China, incluía vocabulário que só seu próprio sistema tem. A empresa chinesa protestou e pediu à gigante americana que pedisse desculpas publicamente por copiar seu sistema. "Pedimos desculpas pelos problemas que isto possa ter causado, e também adotamos ações imediatas. Desde o domingo finalizamos a segunda atualização do sistema Gu Ge", assinalou o Google em comunicado. "O novo dicionário é baseado em dezenas de milhares de entradas que a enorme base de dados do Google acumulou durante anos", acrescentou, sem reconhecer se efetivamente tinha copiado o sistema do Sohu, informa nesta terça-feira, 10, o jornal China Daily. A empresa assinalou apenas que havia "desenvolvido alguns recursos de bases de dados não pertencentes ao Google". Para escrever mandarim tanto em computadores como em telefones celulares é utilizado o sistema "pinyin" de transcrição fonética dos ideogramas para o alfabeto romano, de modo que ao teclar cada sílaba aparecem todos os possíveis caracteres chineses que correspondem a esse som. Nos sistemas mais avançados, é possível teclar várias sílabas seguidas até formar frases e nomes próprios de uso comum, uma possibilidade que o Sohu oferece inclusive com nomes pouco comuns, como os de seus próprios funcionários. Foi dessa maneira que o portal chinês descobriu que o Google, que procura ampliar sua fatia no promissor mercado da internet na China, estava utilizando sua base de dados.