Google pede permissão à Europa para comprar concorrente

O gigante americano Google enviou seu projeto para adquirir a empresa de marketing na internet DoubleClick à Comissão Européia, que tem um prazo até 26 de outubro para se pronunciar a respeito, informou nesta segunda-feira, 24, o Executivo da União Européia. Veja também: Microsoft perde apelação contra Comissão Européia Ao enviar à UE o projeto da concentração, as duas entidades deixam explícito que a operação tem dimensão européia e reconhecem a competência exclusiva da Comissão Européia para aprová-la, vetá-la ou condicioná-la. A operação, que teria um custo de US$ 3,1 bilhões, foi anunciada pelo Google em abril e gerou imediatamente a oposição de companhias como a Microsoft e a AT&T e de diversos grupos de consumidores. A aquisição da DoubleClick, a mais cara da história do Google, permitiria ao sistema de buscas dominar o setor de banners publicitários e outros anúncios gráficos na internet. O Congresso dos Estados Unidos anunciou em julho sua intenção de analisar a compra, diante da possibilidade de que esta possa prejudicar a livre concorrência no setor da publicidade na web e afetar a privacidade dos consumidores. Nos Estados Unidos, a operação também está sob investigação da Comissão Federal de Comércio.