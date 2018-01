Google perde mercado em buscas; Yahoo e Microsoft avançam

O Yahoo e a Microsoft ganharam fatias de mercado em junho depois que o Google perdeu terreno no segmento de buscas na Web, afirma uma pesquisa da indústria divulgada nesta sexta-feira. Os números mensais apresentados pela empresa de pesquisa comScore mostram que a parcela de mercado do Google em buscas online -- a fonte de metade da receita da empresa -- caiu de 61,8 por cento em maio para 61,5 por cento mês passado. Enquanto isso, o segundo colocado, o Yahoo, ganhou 0,3 ponto para 20,9 por cento em junho ao passo que a Microsoft, terceira colocada, saltou de 0,7 para 9,2 por cento, segundo a comScore. A quarta maior empresa de buscas na Web, a Ask.com, da IAC/InterActiveCorp; e a quinta colocada, a AOL; também perderam terreno, de acordo com a comScore. A Ask.com perdeu 0,2 ponto, para 4,3 por cento, e a fatia de mercado da AOL recuou 0,4 ponto, para 4,1 por cento.