Google permite inserir tradutor em sites e blogs

O Google colocou à disposição de donos de sites e blogueiros um novo serviço de tradução. Com o aplicativo, qualquer texto postado na internet poderá ser lido em 13 idiomas, de acordo com o escolhido pelo visitante. Inglês é a língua de referência para as outras. O tradutor é gratuito e pode ser inserido facilmente nos sites. Para isso, basta acessar a página "Ferramentas" do Google Translate e selecionar o idioma que prefere inserir no blog. Um código será gerado, e basta ser copiado. A partir daí, quando internautas visitarem o endereço, poderão ver, se desejarem, uma versão traduzida da página, selecionando o idioma que quiser. A tradução automática não é perfeita, admite a empresa, mas ao menos permite que o visitante do site tenha uma idéia geral do conteúdo.