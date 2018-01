Google permite ler livros online A gigante de buscas Google implementou uma inovação na ferramenta Book Search, que tem a versão em português de Busca de livros, e que permitirá visualizar trechos ou livros inteiros diretamente na Web. O aplicativo possibilita visualizar arquivos digitalizados de livros e possui suporte a zoom ou modo de tela cheia, para facilitar a leitura. O site mantém a utilização do formato PDF, da Adobe, mas dispensa que o usuário acione o programa leitor Adobe Reader, gratuito, porém pesado, o que aumentará a agilidade na consulta aos documentos. Mas o número de obras com trechos em português é limitado. Uma das razões para essa limitação é que o acervo em português do serviço é pequeno comparado ao inglês, já que o Google tem mais acordos firmados com bibliotecas norte-americanas em seu mega-projeto de digitalização de livros. O site do Busca de Livros, a exemplo do original em inglês Book Search, traz links para lojas que vendem livros online. O funcionamento do sistema é o mesmo: basta digitar uma sentença de busca no mecanismo e, no caso de buscar livros completos, selecionar a opção Livros com visualização completa. Em seguida, aparece o mini-aplicativo que exibe, direto na janela do programa navegador, a obra escolhida, com o termo de busca em destaque.