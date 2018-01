Google permite que usuários criem os próprios mapas O Google decidiu tornar mais simples a tarefa de criar mapas, oferecendo aos usuários comuns ferramentas para apontar locais, traçar rotas e anexar fotos ou vídeos a mapas online existentes. O líder entre os serviços de busca na web, que introduziu o serviço Google Maps há dois anos, está agora oferecendo o pacote MyMaps, de ferramentas para que usuários criem mapas com apenas alguns cliques. O usuário poderá deixar que sua imaginação corra solta, em termos espaciais. Poderá apontar a localização de seus restaurantes favoritos, voltar de uma viagem pelo mundo e traçar um mapa com a rota e os locais preferidos. Fotografar um passeio e usar o MyMaps para indicar o percurso e os locais onde as fotos foram criadas. "Quem pode criar mapas melhor do que os especialistas locais?", questionou Jessica Lee, gerente de produto do Google Maps, em entrevista. "O MyMaps torna a produção de mapas universalmente acessível." Os criadores de mapas personalizados podem publicá-los de modo a permitir que outros usuários os localizem quando usam o Google Maps. Os usuários do sistema de buscas locais do Google agora receberão retornos que incluem mapas gerados pelo MyMaps. Os usuários também podem optar por manter seus mapas inacessíveis a terceiros, ou compartilhá-los apenas com um grupo de amigos. Os novos recursos podem ser vistos clicando no comando MyMaps, agora disponível no site Google Maps. O MyMaps pode também incluir vídeos do YouTube ou outras formas de conteúdo de internet em pequenas janelas que se abrem quando um usuário clica sobre o local indicado. Qualquer pessoa que saiba como acrescentar códigos de HTML a um site, blog ou perfil no MySpace será capaz de acrescentar um vídeo ao MyMaps com apenas alguns cliques.