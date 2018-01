Google pesquisa ferramentas de tradução online de vídeo e áudio

Eric Schmidt, presidente da Google, disse que sua empresa está desenvolvendo ferramentas de tradução que, além de tornar textos compreensíveis, também poderá traduzir vídeo e áudio.

"Você poderá optar em ouvir o áudio de todos os vídeos do YouTube em um idioma que você possa compreendê-los", diz.

A empresa também quer possibilitar a tradução de mensagens SMS e de voz. "Você dita, nós transcrevemos e geramos sua mensagem na língua desejada, usando a sua voz."

Segundo Schmidt, no futuro a informação gerada na internet por cada usuário, seja em redes sociais ou somente por usar o Google, pode ser usada pela empresa para particularizar o que ela oferece a cada pessoa.

"Daqui a algum tempo nenhum dos resultados fornecidos a duas pessoas que tenham feito uma mesma pesquisa serão iguais," diz Schmidt.

Celulares

O presidente da Google também destacou as vantagens da nova tecnologia 4G para celulares.

Com os novos aparelhos, será possível realizar, por exemplo, uma vídeoconferência em alta definição por meio do celular com pessoas de várias partes do mundo.

A nova geração tecnológica também torna possível o que vem sendo chamado de Augmented Reality ("realidade aumentada", em inglês).

Schmidt explica: "Com o seu celular você tira uma foto de um espaço qualquer, de um prédio, de uma rua... e nós lhe dizemos tudo que soubermos sobre aquela área."