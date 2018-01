Google planeja criar espaço para guardar arquivos de usuários

O Google está preparando um serviço que permitirá aos usuários armazenar online dados que atualmente estão presos nos discos rígidos de seus computadores, publicou o Wall Street Journal nesta terça-feira, 27. Os usuários poderão guardar nos computadores do Google arquivos como documentos de texto, músicas, vídeos e imagens, informou o jornal em sua edição online, citando fontes próximas ao assunto. Segundo o site do diário, o serviço permitirá acesso aos arquivos a partir de diferentes computadores e por dispositivos móveis e pode ser lançado daqui a poucos meses. O jornal também informou que o Google planeja fornecer um espaço de armazenamento gratuito e ampliações disso custariam uma taxa a ser cobrada dos usuários. O preço ainda não é conhecido, acrescentou o jornal. Representantes do Google não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto. Segundo o jornal, uma porta-voz do Google não quis comentar qualquer plano específico de espaço de armazenamento online além do que já oferece via seus serviços de e-mail e outros.