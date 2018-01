Google planeja serviço específico para eleições européias

O site de buscas Google se propôs a criar uma ferramenta específica para as eleições ao Parlamento Europeu, que ocorrem no primeiro semestre de 2009. O serviço seria semelhante ao que já funciona para o pleito presidencial nos Estados Unidos, que oferece informações sobre a campanha eleitoral. Veja também: Espanhol Bubok se alia ao Google Books na divulgação de livros Microsoft reforça pesquisas sobre buscas na Web na Europa O diretor de produtos do Google News, Josh Cohen, confirmou durante um encontro com jornalistas nesta terça, 7, a intenção da companhia de iniciar o mesmo sistema americano, mas adaptado aos 27 países da União Européia. "É um novo desafio para a Google", disse Cohen, que reconheceu a dificuldade do projeto, uma vez que precisa satisfazer as necessidades de todos os Estados-membros e ser desenvolvido nas 23 línguas oficiais da UE. A companhia já iniciou alguns contatos com responsáveis da Eurocâmara para implementar a iniciativa. Para tornar os dados mais acessíveis, a ferramenta do Google - que pode ser inserida na página de início personalizada do buscador - reúne em diferentes seções os vídeos, notícias, blogs ou mapas interativos com o percurso da caravana eleitoral atualizado todos os dias. Além disso, oferece a possibilidade de selecionar um candidato concreto ou uma pessoa relevante na campanha, para obter toda a informação publicada sobre ela. Inclusive pode comunicar aos eleitores mais atrasados quantos dias restam para se registrar e a que lugar devem ir depositar seu voto, segundo a região onde estão.