Google pode assumir liderança em anúncios no Reino Unido Segundo dados divulgados pelo Google à SEC - Securities Exchange Comission (agência regulatória como a Comissão de Valores Mobiliários no Brasil), a gigante de buscas Google pode se tornar o principal agenciador de anúncios no Reino Unido. De acordo com detalhes do informe, as vendas no Reino Unido cresceram mais de 80% chegando a US$ 1,6 bilhão no ano passado, fazendo do país a segunda maior fonte de renda para a Google, atrás apenas dos EUA. Confira no link acima o informe enviado à SEC.