Google pode cancelar Gmail na Alemanha

O Google pode cancelar o acesso ao seu serviço de webmail, o Gmail, na Alemanha, por conta de uma nova lei que o país pode aprovar e que imporia uma série de obrigações para empresas de internet. Parecido com um projeto que foi sugerido para o Brasil no ano passado, sugerido pelo senador Eduardo Azeredo, do PSDB, a Alemanha pode tornar obrigatório a provedores de serviço de correio eletrônico identificar os responsáveis por conta de e-mail. A idéia, claro, é de facilitar a identificação de criminosos digitais. É claro que a lei alemã só seria válida para residentes no país, e que poderiam simplesmente migrar para serviços de webmail hospedados em outros países.