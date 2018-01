Google pode estar em conversas para aquisição do Twitter

Blogs especializados em tecnologia nos Estados Unidos especulam sobre uma possível compra ou parceria do serviço de mensagens Twitter pelo gigante de buscas Google Inc. Enquanto um deles diz que um acordo de compra pode sair por US$ 250 milhões, outro afirma que ambos os serviços estariam apenas negociando uma parceria em "produtos relacionados".

Tudo começou com o TechCrunch citando duas fontes que dizem que o Google estaria em negociações para comprar por mais de US$ 250 milhões uma das mais recentes sensações da internet. O valor, segundo o blog, seria menor que os US$ 500 milhões oferecidos ao Facebook alguns meses atrás. "Por quê o Google iria querer o Twitter? Temos argumentado há algum tempo que o que vale a pena no Twitter é o serviço de busca", afirmou Michael Harrington, dono do blog, que é parceiro do site do jornal Washington Post.

Uma terceira fonte disse ao TechCrunch que as discussões para aquisição ainda estão em estágio inicial e que ambas as companhias estudam trabalhar juntas em um mecanismo de buscas em tempo real.

Horas depois, o blog BoomTown, disse que a informação não procedia de acordo com "uma série de fontes". "Twitter e Google estão simplesmente engajados em discussões sobre uma parceria em serviços relacionados", disse o blog, citando uma fonte, que se referia a buscas em tempo real e o serviço de "microblog". Segundo o BoomTown haveria outras companhias interessadas na compra ou parceria com o Twitter, como a Microsoft, o Yahoo, News Corp., Time Warner, AOL, Cisco, Comcast, etc.

A popularidade do Twitter, que permite que os usuários mandem mensagens gratuitas aos amigos de até 140 caracteres, tem crescido vertiginosamente desde seu lançamento, em agosto de 2006. Até agora, contudo, o serviço não conseguiu gerar receita. Seu co-fundador, Biz Stone, disse na semana passada que espera encontrar meios de gerar caixa, incluindo a cobrança para contas comerciais, usadas por empresas. Ele afirmou que o Twitter continua focado no crescimento. Até agora, tem seis milhões de usuários. Apenas em 2008, sua taxa de crescimento foi de 900%.

Harrington, do TechCrunch, disse que se o negócio prosseguir, seria a segunda venda que os fundadores do Twitter fariam ao Google. Cinco anos atrás eles venderam o "Blogger" ao gigante de buscas. As informações são da Dow Jones.