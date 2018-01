Google pode guardar cópias de sites O site de buscas Google pode guardar sites em cache (uma ´cópia´ de um site guardada fora de seu endereço original) em seus servidores o quanto quiser, a não ser que os donos do conteúdo proíbam isso especificamente. Foi essa a decisão de um juiz federal nos EUA, em uma ação movida por Gordon Roy Parker contra o Google por guardar cópias de seus posts no serviço Usenet, que apareciam nos resultados de buscas do Google. O juiz determinou que o Google não infringiu direitos de propriedade do usuário. Os arquivos em questão traziam um capítulo de um e-book de Parker, intitulado "29 razões para não ser um cara legal". Não é a primeira decisão do tipo a favor da empresa de buscas. Em janeiro, uma corte de Nevada chegou à mesma conclusão, ao decidir, em um caso semelhante, que a prática de "caching" do Google não infringia direitos de propriedade. Na ocasião, a empresa foi processada pelo advogado Blake Field, que havia colocado uma história em seu site, removida mais tarde, mas que ainda aparecida no cache do Google. Usuários de serviços Usenet pode evitar incluir seus posts no cache do Google adicionando a tag " X-No-Archive: yes" aos cabeçalhos de seus posts.