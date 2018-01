Google pode medir eficácia de e-mail marketing

O sistema de monitoramento de campanhas publicitárias do Google, conhecido como Analytics, acaba de ganhar uma nova aplicação voltada especificamente para o chamado e-mail marketing. Com ele, é possível medir com precisão os resultados obtidos com o disparo de e-mails. O Google Analytics se integra sem custos à plataforma desenvolvida pela empresa brasileira Virid, chamada Virtual Target, já há três meses e se soma aos recursos já conhecidos de medição de campanhas, como acessibilidade, índices de audiência e conversão de banners, links patrocinados, buscas orgânicas e sites. O portal Oba Oba está testando a integração de sistemas. De acordo com Cristiano Nobrega, diretor do site, a integração com o Google Analytics trouxe a possibilidade de mensurar se o investimento em campanhas online vale a pena. "Hoje, o e-mail marketing corresponde a uma parcela significativa de nossos retornos de visitas, geração de cadastros e vendas através do site." É possível saber, por exemplo, quantas pessoas abriram o e-mail, clicaram em algum link e se navegaram pelo site após chegar a ele pela mensagem. E-mail marketing é a "forma correta" de fazer propaganda na web sem se tornar spam. Listas de usuários e filtros impedem que as mensagens sejam enviadas quando não solicitadas.