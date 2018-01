Google pode surpreender com 'busca para Twitter'

Executivos do Google em várias ocasiões já manifestaram sua admiração pelo sucesso do Twitter e agora podem estar a um passo de começar a ganhar dinheiro com ele. O blog Google Operating System, que não tem relação oficial com o Google, informou neste final de semana que a empresa vai lançar um buscador que indexará conteúdo postado em microblogs, algo similar ao já existente Google Blog Search. A notícia foi destaque também no jornal britânico The Guardian. Veja também: Especial - A procura pela busca perfeita De acordo com o post, os resultados de busca retirados do Twitter e outros sites estarão disponíveis também na busca padrão do Google. O blog que publicou a notícia não divulgou as fontes da informação. Eles apenas destacam que a vice-presidente do Google, Marissa Mayer, já falou sobre o Twitter nos seguintes termos: "Estamos interessados em oferecer serviços de microblog e micro-messaging em nossas buscas". O próprio Twitter lançou há pouco tempo um buscador aberto mesmo a não usuários do site, acessível em http://search.twitter.com. O Google também já manifestou em abril interesse na compra do site de microblogs (assim como fez com o YouTube, a aposta de 2006) por US$ 250 milhões, mas um dos fundadores do Twitter, Evan Williams, afirmou na ocasião que o negócio não interessava. O Twitter também já recusou uma oferta de compra de US$ 500 milhões feita pelo Facebook.