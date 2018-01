Google prepara lançamento de serviço de pagamentos online O Google deve revelar hoje seu aguardado serviço de pagamento focado em trazer mais conveniência para compras eletrônicas e que deve dar aos anunciantes mais uma razão para colocar mais dinheiro na empresa de buscas. O Google também quer se tornar uma empresa atuante em comércio eletrônico, correndo o risco de perder um de seus maiores anunciantes, o site de leilões eBay, que opera o serviço de pagamentos PayPal, que estabelece créditos para trocas e compras pela Web. Embora o Google não posicione seu serviço como um competidor para o PayPal, não há dúvidas em que ele represente uma ameaça de longo prazo para o site de leilões eBay, disse o analista de internet Greg Sterling. "Toda vez que o Google faz algo assim, ele tem potencial de transformá-lo em um grande negócio", disse Sterling. Pelo menos duas grandes empresas já se associaram ao novo serviço: a rede de cafés Starbucks e o site Buy.com. Ambas também trabalham com o serviço de créditos PayPal, que foi comprado em 2002 pelo eBay por US$ 1,3 bilhão. O novo serviço, que deve se chamar Google Checkout, esteve funcionando de forma experimental sob o nome Gbuy por quase um ano. O serviço do Google servirá como uma espécie de carteira eletrônica, que permitirá aos consumidores comprar produtos e serviços de uma série de vendedores sem precisar repetir seus dados de identificação em cada loja. Usuários de uma conta do Google simplesmente entrarão um número de cartão de crédito com alguns outros detalhes e a companhia irá entregar os dados de pagamento às lojas virtuais associadas, e que devem anunciar no site de buscas para participar do serviço. Empresas interessadas não precisarão pagar taxas de processamento para as compras num valor de até dez vezes o que for anunciado no Google. Isso significa que, para cada US$ 20 mil em anúncios, a empresa não precisará pagar por compras de até US$ 200 mil. Se o volume de compras ultrapassar essa barreira, o Google cobrará uma taxa equivalente a 2% do valor da compra, mais US$ 0,20 por transação. Em comparação, o serviço de créditos PayPal cobra uma taxa de processamento que varia entre 1,9% e 2,9% do valor de cada compra, mais US$ 0,30 por transação.