Google prepara lançamento do YouTube na Europa

O grupo norte-americano de internet Google está preparando o lançamento na Europa do site de vídeos YouTube, começando com uma versão francesa, segundo a edição de hoje do jornal econômico Les Echos. O presidente da empresa, Eric Schmidt, anunciará no dia 19, em Paris, a chegada do YouTube - comprado há nove meses por US$ 1,65 bilhões - à França, afirmou o jornal, sem citar fontes. O diário lembra que o mercado francês é um dos que conta com o maior número de usuários do Google. A empresa americana também quer enfrentar a concorrência de sites que oferecem conteúdos parecidos, como o Dailymotion e o MySpace, que têm um forte mercado na França. O Dailymotion, líder do mercado francês, disse não temer a chegada do YouTube, porque, segundo seu presidente, Benjamin Bejbaum, "chegam um pouco tarde". "Nós já temos acordos muito fortes com parceiros como a Universal", acrescentou. Para que a entrada no país tenha êxito, o Google está negociando com as principais redes de televisão, com o objetivo de oferecer seus conteúdos no YouTube. Na França, a empresa entrou em contato com TF1, Canal Plus, M6 e o grupo público France Télévision, com o qual chegou a um acordo para disponibilizar alguns programas do canal France 4. No futuro, o gigante da internet pretende estabelecer acordos de distribuição de receita publicitária, como ocorre nos Estados Unidos. Um dos problemas para o desenvolvimento do YouTube são os processos abertos por infringir seus direitos de transmissão pela televisão, depois da "brecha" aberta pelo Campeonato Inglês, no Reino Unido, pela Liga de Futebol Profissional da França e pela Federação Francesa de Tênis.