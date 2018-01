Google prepara softwares para instituições de ensino

Discretamente, o Google está disponibilizando uma versão de seu pacote de ferramentas Google Apps para o setor de educação (mais aqui). Trata-se apenas de uma versão segmentada do conjunto de ferramentas que já era oferecido para empresas em geral, mas com uma ´abordagem´ voltada a empresas como faculdades e escolas. Segundo o descritivo do serviço, disponível neste link, a empresa afirma que o "Aplicativos Google para Educação foram criados levando em consideração as necessidades das escolas com orçamento limitado e funcionários atarefados. Os Aplicativos Google para Educação são gratuitos. Para usá-los, não é necessário comprar nenhum servidor nem instalar ou manter softwares. Os padrões abertos que usamos permitem que os Aplicativos Google para Educação sejam integrados facilmente a sistemas existentes, sem que você seja obrigado a usar somente nossos serviços." A empresa ainda afirma que garantirá a privacidade e a proteção às informações dos usuários segundo sua ´rigorosa política de privacidade.´ O pacote inclui o Gmail, de e-mail gratuito, Google Talk, de comunicações por VoIP, e o Google Agenda, para organização de compromissos e compartilhamento destes entre membros de um grupo de trabalho.