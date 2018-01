Google procura mundo de traduções instantâneas Na visão de futuro do Google, as pessoas poderão traduzir documentos instantaneamente para os principais idiomas do mundo, usando lógica de máquina e não de especialistas em línguas. A abordagem do Google, conhecida como tradução mecânica estatística, difere de esforços passados por abrir mão de especialistas em idiomas que programam regras gramaticais e dicionários em sistemas de computação. Em lugar disso, o método alimenta um banco de memória com documentos traduzidos para dois idiomas por seres humanos, e confia que os computadores consigam discernir padrões que serão usados em futuras traduções. Embora a qualidade não seja perfeita, trata-se de uma melhora com relação aos esforços anteriores de tradução mecânica, disse Franz Och, 35, o alemão que comanda o projeto de tradução do Google. "Algumas pessoas que trabalham há muito tempo com traduções mecânicas e vêem os nosso resultados em textos árabe-inglês dizem que são excelentes, um verdadeiro avanço", ele afirmou. "E outras pessoas que nunca viram trabalhos de tradução mecânica..., quando percorrem a sentença, apontam um primeiro erro lá para a quinta linha. Dizem que a tradução não parece estar funcionando por causa daquele erro", acrescentou. Mas, para algumas tarefas, uma tradução quase correta é boa o bastante. Falando em almoço no refeitório do Google, famoso por oferecer comida saudável e gratuita, Och mostrou uma tradução de um site noticioso árabe para um inglês legível. Dois funcionários do Google que falam russo e estavam almoçando em uma mesa próxima disseram que a tradução de um site noticioso em inglês para seu idioma de origem era compreensível, mas um pouco desajeitada. Och, que fala alemão, inglês e um pouco de italiano, alimentou o computador com milhões de palavras de textos paralelos em árabe e inglês, usando documentos da Organização das Nações Unidas e da União Européia como fontes essenciais. No caso de idiomas onde não exista grande volume de textos traduzidos, como é o caso de certas línguas africanas, os obstáculos serão maiores.