Google promete a autoridades tirar páginas do Orkut do ar O Google recebeu um pedido de autoridades brasileiras para retirar do ar, o mais rapidamente possível, uma lista de páginas do Orkut que incitariam uma série de crimes. Na lista, está uma página atribuída ao Primeiro Comando da Capital (PCC), onde supostamente ocorreria o comércio de armas e preparativos para ações da facção criminosa. Uma página semelhante do Comando Vermelho (CV) foi encontrada, assim como outra pedindo a morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a instalação de uma bomba no Congresso Nacional. "A diretora do Google ficou particularmente impressionada com a página do PCC", relatou o presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Luís Eduardo Greenhalgh, que participou do encontro, hoje pela manhã. Uma lista de sites para retirada de emergência será entregue a integrantes do Google. "Eles se comprometeram a retirar do ar em 24 horas, contados a partir do recebimento da lista", disse o deputado. A reunião com representantes do Google, da Polícia Federal e da ONG Safernet, foi marcada para tentar resolver um impasse que já rendeu polêmica e uma calorosa audiência pública. O Google tem sido alvo de críticas por membros do MP por não fornecer dados para autoridades brasileiras sobre seus usuários, mesmo quando comprovadamente há prática de crime. Entre os delitos mais comuns, está o de pedofilia. A justificativa dada era a de que o escritório brasileiro da empresa tem funções apenas comerciais. Embora vários pedidos da Justiça tenham sido enviados, a empresa sistematicamente recusa a cumpri-los, sob essa alegação. Há um mês, uma audiência pública foi feita para discutir o assunto. Na época, a empresa disse estar disposta a negociar. Propostas Na reunião de ontem, a empresa fez duas propostas. Uma delas é a criação de um canal direto para pedidos de remoção de sites do Orkut. Tais pedidos poderiam ser feitos por uma lista restrita de autoridades brasileiras, integrantes dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo. Entre elas, a Polícia Federal, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados ou do Senado e a Procuradoria Geral da República. Na lista também estariam autoridades estaduais. A empresa disse que, sob determinadas condições, também poderá colocar à disposição informações sobre os usuários que tenham praticado crime pela internet. Segundo Greenhalgh, a diretoria do Google também cogita a possibilidade de montar no Brasil uma equipe de funcionários responsável por fazer a comunicação entre autoridades brasileiras e a direção da empresa. Esta equipe seria formada por pessoas que conhecem a legislação do País e falam português. "Foi uma reunião altamente produtiva. E promissora", resumiu Greenhalgh. Segundo ele, a lista de sites para retirada de emergência seria fechada hoje à noite. E logo em seguida, seria entregue para integrantes do Google. "Eles se comprometeram a retirar do ar em 24 horas, contados a partir do recebimento da lista", disse o deputado.