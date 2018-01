Google propõe novo Orkut com mais segurança O Google anunciou nesta quarta-feira que foram desenvolvidas novas ferramentas para conter a publicação de conteúdos inadequados no site de relacionamentos Orkut. Entre as mudanças estão o bloqueio automático de textos e fotos inapropriadas, opção para colocar até dez moderadores em uma comunidade e a contratação de mais funcionários para fiscalizar o site. O anúncio foi feito em uma videoconferência realizada com Luiz Barroso, engenheiro da empresa, e a gerente de produtos do Orkut, Divya Shah. Segundo Barroso, o Google pretende criar um canal de comunicação direta com autoridades governamentais, para facilitar denúncias de páginas impróprias e o repasse de informações sobre usuários que cometeram crimes dentro do site. Mas não há previsão para o lançamento desse canal. Campanha O engenheiro afirmou que o link ´Mantenha o Orkut bonito´, na página inicial do site, é uma forma de incentivar os usuários a entender o que é permitido fazer ou não. Ele reiterou que o Orkut é proibido para menores de 18 anos. A empresa pretende melhorar a apuração de denúncias apontadas pelos membros do site de relacionamentos. Barroso afirma que o Google aumentou em 14 vezes o número de funcionários que fiscalizam o site, mas não soube dizer quantos são. Os fiscais do Orkut trabalhariam no Brasil e na sede do Google nos Estados Unidos. Durante a videoconferência, o Google disse que foram atendidos 40 pedidos do Ministério Público Federal (MPF) sobre informações de usuários investigados por crimes como pedofilia e racismo. Segundo a assessoria do MPF, os dados enviados estavam incompletos e não permitiam a identificação dos criminosos virtuais. Há quase um mês, quando venceu o prazo da Justiça Federal para o fornecimento dos dados, o Google Brasil recorreu ao Tribunal Regional Federal da 3ª região (TRF-3), alegando já ter enviado as informações. O recurso está em julgamento. Recentemente, o Orkut começou a permitir que até dez pessoas controlem o conteúdo de uma comunidade. O Google citou a ferramenta como outra medida para aumentar a segurança porque mais pessoas checam o que os membros fazem.