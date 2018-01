Google quer atenção de políticos para impacto da Web Os políticos ainda precisam reconhecer o impacto da internet, que pode afetar o resultado de uma eleição, afirmou Eric Schmidt, presidente e diretor-executivo do sistema de buscas Google, em entrevista ao jornal "Financial Times" (FT). "Muitos políticos não entendem muito bem o fenômeno da internet. Em parte pela idade. Em geral, o que eles sabem da internet é o que aprenderam com os seus filhos", comentou Schmidt. Em sua entrevista, o empresário disse que a atual geração de políticos aprendeu a atuar diante das câmeras de televisão. Muitos estão descobrindo a importância da rede, mas ainda têm que entender as implicações da tecnologia. "Se a televisão criou a atual geração de políticos, o que a internet fará com a próxima?", perguntou-se Schmidt. Ele prevê que a rede vai influir no resultado de eleições. O impacto eleitoral, pelas suas previsões, será relativamente mais rápido no Reino Unido. A internet, argumentou, está "explodindo", com cada vez mais gente utilizando serviços online. Schmidt ontem participou do congresso anual do Partido Conservador britânico, em Bournemouth, no sul da Inglaterra. Ele disse que o Google é uma companhia sem preferência política e que sua presença na reunião não representa um apoio.