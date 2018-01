Google quer colocar anúncios no Orkut Empresas interessadas em anunciar no site de relacionamentos Orkut já podem se preparar: a Google, empresa responsável pelo serviço, abriu uma página onde interessados podem se cadastrar para veicular publicidade. O link ´anuncie conosco´ aparece na barra inferior, à direita, na página de login do Orkut. Por enquanto, qualquer campanha de marketing está restrita aos EUA e Índia. Ainda não há previsão de quando os mais de 19 milhões de usuários brasileiros do serviço começarão a ver anúncios, maioria dos 30,9 milhões de inscritos no Orkut. O link, na página do Orkut, leva ao serviço de links patrocinados AdWords, da Google. Nesta semana, a empresa anunciou uma série de medidas visando melhorar a confiabilidade do site de relacionamentos, na campanha ´Mantenha o Orkut bonito´.