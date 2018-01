Google quer dinamizar publicidade em celulares

O Google tem se aproximado de operadoras de telefonia celular e de fabricantes de aparelhos enquanto avalia o mercado de publicidade em telefones móveis, informou o site do Wall Street Journal nesta quinta-feira. A companhia, que tem investido centenas de milhões de dólares em um projeto para celulares, tem se aproximado de várias operadoras móveis nos Estados Unidos e Europa nos últimos meses, publicou o jornal, citando fontes não identificadas. O Google está cortejando operadoras celulares para convencê-las a distribuírem celulares que tenham incorporados produtos da companhia, segundo o jornal. As operadoras incluem AT&T, T-Mobile USA e Verizon Wireless, de acordo com o jornal. A T-Mobile USA, unidade da Deutsche Telekom, parece ser a operadora que está mais inclinada a considerar o assunto, informou a publicação. O Google também vem desenvolvendo protótipos de celulares e discutido especificações técnicas com fabricantes. LG Electronics é um dos fabricantes que mantiveram contato com o Google, publicou o jornal. Nenhum representante das companhias comentou o assunto.