Google quer especialista para julgar processos do Orkut Nesta segunda, dia 21, o Google Brasil entrou com uma ação na Justiça brasileira pedindo a indicação de um especialista com o objetivo de confirmar, de maneira independente, que a empresa não possui informações de usuários do site de relacionamentos Orkut. Em uma nota divulgada à imprensa, a empresa alegou que "esta medida legal foi tomada para mostrar que, apesar dos ataques do Ministério Público, o Google Brasil não possui o banco de dados das comunidades virtuais do Orkut ou qualquer informação sobre esses usuários". A empresa quer, assim, se defender das acusações que vinculam a operação brasileira da gigante de buscas ao serviço do Orkut, que fica hospedado e é gerenciado pela Google nos EUA. Espera, também convencer a Procuradoria de que as tentativas de fechar a empresa no Brasil não traria resultados práticos. A empresa finalizou a nota dizendo que tem respondido a cada caso solicitado de informações e que vai continuar colaborando com as autoridades brasileiras. A ação aconteceu antes do Ministério Público Federal entrar com uma ação civil pública contra o Google Brasil, afirmando que a empresa não cumpriu ordens judiciais para quebrar o sigilo de comunidades que praticam crimes no site de relacionamentos Orkut. O MP deve preparar uma nova ação, estendendo o prazo para que o Google Brasil forneça informações sobre comunidades relacionadas a ações ilegais. Segundo informações divulgadas na semana passada, o MPF pode fechar o escritório da Google no Brasil, caso não tenha acessos a dados de 29 criminosos cadastrados no site de relacionamentos.