Google quer ser um grupo de "US$ 100 bilhões" O site de buscas Google pretende ser uma empresa de "US$ 100 bilhões". Se isso se refere ao valor de mercado da empresa ou ao seu faturamento, isso caberia à imprensa decidir, afirmou ontem Eric Schmidt, presidente da empresa. O executivo fez a declaração enquanto discutia as prioridades da empresa para este ano. O valor de mercado do Google já supera esse valor: pelo preço de mercado, a capitalização da empresa ontem era de US$ 111,2 bilhões. As receitas da empresa de buscas, contudo, estão bem abaixo desse patamar, tendo totalizado US$ 6,14 bilhões em 2005. O valor é cerca de 92,5% a mais do que os US$ 3,19 bilhões apurados no ano anterior. Por volta de 97% da receita do site de buscas provêm da venda de publicidade relacionada às buscas.