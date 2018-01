Google, RealNetworks e Mozilla cooperam contra Microsoft Uma aliança contra a Microsoft. É isso que está levando a uma aproximação entre a empresa de buscas Google e a produtora de software multimídia RealNetworks, pela qual as duas empresas promoverão a integração de tecnologias. O acordo envolve ainda a Fundação Mozilla, que produz o navegador de código aberto Firefox, que incluirá a barra de ferramentas do Google e os produtos multimídia da RealNetworks como um pacote associado ao seu navegador. Não é a primeira vez que o Google faz um pacote do tipo para competir com a Microsoft: a empresa divulgou neste ano um acordo com a fabricante de computadores Dell, pelo qual irá embutir alguns de seus aplicativos nos micros fabricados pela companhia. Os termos financeiros do acordo não foram divulgados.