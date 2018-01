Google recorre para barrar quebra de sigilo de usuários do Orkut A Google Brasil recorreu, nesta sexta-feira, 1º, da decisão judicial que impõe quebra de sigilo aos dados de pessoas inscritas no site de relacionamentos Orkut. Em nota oficial, a empresa informa que já protocolou embargos de declaração referentes à decisão do juiz federal José Marcos Lunardelli, da 17ª Vara Cível. O objetivo é obter a revisão da decisão. De acordo com a nota, ?a decisão é ineficaz, pois se dirige aos serviços Google, quando o assunto em referência é o Orkut, sobre o qual a Google Brasil não tem qualquer ingerência como já reiteramos várias vezes, inclusive com o pedido, não executado pela Justiça, de uma investigação por parte das autoridades dentro do recinto onde opera a Google Brasil?. Na nota, a filial brasileira da Google ainda avalia que a decisão da Justiça Federal é ineficaz, porque "é imprecisa, já que não individualiza quais ordens foram descumpridas, ainda mais que não houve descumprimento de nenhuma ordem".