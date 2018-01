Google recorre para não ter de passar dados do Orkut ao MP No último dia para fornecer à Justiça os dados sobre usuários do Orkut investigados por crimes como pedofilia e racismo, a Google Brasil recorreu ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, argumentando que já havia atendido anteriormente os pedidos de informações. O advogado da Google Inc., proprietária do Orkut, Durval de Noronha, afirmou que a empresa tem colaborado com a Justiça. O procurador da República Sérgio Suiama, que entrou com ação civil pública para obrigar a Google Brasil a fornecer as informações, acusa os empresários de se furtarem a responder às ordens judiciais. Segundo ele, as solicitações foram atendidas só em parte. Com a ação, Suiama quer obrigar a Google Brasil a fornecer dados sobre 38 casos cuja quebra de sigilo havia sido autorizada pela Justiça, determinação que a empresa não cumpriu. Ao conceder a liminar, o juiz José Marcos Lunardelli deu prazo de 15 dias para o envio dos dados, sob pena de multa diária de R$ 50 mil para cada ordem não atendida. O prazo foi prorrogado e venceu ontem. Desde que informações sobre usuários do Orkut começaram a ser pedidas pelo Ministério Público Federal (MPF), a Google Brasil tem dito que elas ficam armazenadas no servidor da Google Inc., nos Estados Unidos, ao qual o braço brasileiro não tem acesso. O advogado Daniel Arbix, especializado em tecnologia da informação, contestou essa versão. Segundo ele, uma socialite paulistana foi ridicularizada numa comunidade intitulada ´Bregas Assumidos´ e teve a ajuda da Google Brasil para identificar seus carrascos virtuais.