Google relança editor de textos online que concorre com MS Word Como tantas outras ferramentas que já disponibiliza, o Google relançou na Web o Writely, um editor de textos que pode ser usado gratuitamente pela internet e que havia comprado há alguns meses. O aplicativo está na versão beta, mas mostra alguns recursos interessantes como a possibilidade de vários usuários poderem trabalhar de forma colaborativa em um mesmo documento. Traz recursos básicos de edição, com a possibilidade de mudar alinhamento, tipo e tamanho de fonte, inserir imagens ou links. A ferramenta pode fazer o upload de documentos do Office e do pacote OpenOffice, e também dispõe de ferramentas para facilitar a publicação do documento em blogs e canais RSS.