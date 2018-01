Google revoluciona Terra, mas perde corrida espacial Em agosto de 2007, chegava à web o primeiro programa que trazia o céu à tela do computador. Na verdade, o Google Sky está incluso na última versão do popular Google Earth, programa que a empresa líder de buscas e serviços na internet desenvolveu para mapear o planeta. A ferramenta tem diversos méritos. Baseado primordialmente em imagens da Nasa, serve mais como mapa do que como explorador do universo. Cataloga estrelas e é bastante amigável na navegação, com ícones claros e úteis. Já há versões do Google Sky (www.google.com/sky) em português – uma vantagem sobre o gringo WorldWide Telescope. Na comparação entre os concorrentes, o Google vence quando a Terra é o foco. Quando o Earth foi lançado, em 2005, trouxe uma revolução para a geografia e o geoprocessamento. A Microsoft tentou correr atrás no ano passado com o Virtual Earth 3D. A ferramenta do Google para aproximar cidades e traçar rotas é bastante superior, além de o programa se integrar ao Google Maps. Pioneiro na corrida espacial, o Google já estreou versões para explorar a Lua e Marte, em moon.google.com e mars.google.com. L.P.