Google se une ao Ministério Público contra pedofilia

As autoridades brasileiras apertaram o cerco em torno de pedófilos na internet. O Ministério Público Federal assinou junto ao Google Brasil um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) que deve acelerar a liberação de dados de usuários no Orkut – a rede social mais popular do Brasil – suspeitos de consumirem pornografia infantil na web. O termo foi assinado durante sessão da CPI da pedofilia. Leia mais no caderno Cidades de hoje. A questão levou o governo federal a anunciar o lançamento de um site para receber denúncias de abuso sexual infantil, em agosto. O anúncio foi feito pelo secretário especial de Direitos Humanos, Paulo Vannuchi, durante o lançamento do 3º Congresso Mundial de Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Não é de hoje que o Orkut está na mira das autoridades por servir como meio de prática de crimes. Além de pessoas a procura de novos amigos, o site abriga também vendedores de drogas e falsários, que utilizam comunidades para vender substâncias como LSD e ecstasy, além de aplicar golpes em usuários desavisados. Já em 2006, os crimes virtuais no Orkut respondiam por 30% das denúncias recebidas pela delegacia de meios eletrônicos da Polícia Civil paulista. Segundo o delegado Francisco Bondioli, "o Orkut só perde para o roubo de dados bancários pela web." Os praticantes de pedofilia em redes sociais se escondem por trás de pseudônimos e perfis falsos. Eles se reúnem em grupos onde procuram por jovens dispostos a se exibir pela webcam ou trocar imagens através de email ou messenger. Segundo dados levantados pela ONG SaferNet, as denúncias brasileiras de pedofilia na internet cresceram em 120%. Esse aumento, segundo a organização, se deve ao maior acesso à internet e divulgação do serviço na mídia. Leia mais.