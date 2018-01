Google supera previsão de lucro de Wall Street e ações sobem O Google anunciou nesta quinta-feira um aumento de 31 por cento no lucro líquido e expansão de 42 por cento nas receitas, desafiando as previsões de que a empresa estaria com problemas para transformar as buscas na Web em publicidade. As ações do Google chegaram a subir 11,5 por cento, a 501 dólares, no pregão eletrônico. O Google, uma das ações de tecnologia com melhor desempenho em 2007, eliminou os ganhos de 50 por cento do ano passado devido aos temores dos investidores de que a indústria de publicidade tenha atingido seu limite de expansão e seja vulnerável a uma economia enfraquecida. O lucro líquido no primeiro trimestre subiu para 1,31 bilhão de dólares, ou 4,12 dólares por ação diluída, em relação ao 1 bilhão de dólares, ou 3,18 dólares por ação, no mesmo trimestre do ano passado. Excluindo itens extraordinários e gastos com opções de ações, o lucro foi de 4,84 dólares por ação. A receita bruta avançou 42 por cento, para 5,19 bilhões de dólares. A receita havia crescido a uma taxa de 63 por cento no mesmo período no ano anterior. Wall Street esperava, em média, que o lucro excluindo itens extraordinários, ficasse em 4,53 dólares por ação, de acordo com a Reuters Estimates. A previsão média para o lucro líquido era de 3,93 dólares por ação. A receita tinha expectativa, em média, de crescimento de 40 por cento, para 5,13 bilhões de dólares, segundo a Reuters Estimates. (Reportagem de Eric Auchard)