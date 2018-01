Google terá busca de livros via Web na China O Google está preparando uma nova arma para atrair os 111 milhões de internautas chineses: um rastreador de livros na internet com o qual pretende superar seu rival Baidu, o servidor mais usado na China. Com este objetivo, a empresa americana assinou vários acordos de cooperação com quatro grandes editoras chinesas, cujos livros poderão ser procurados através da nova ferramenta. Além disso, os internautas poderão ter livre acesso a um trecho de cada uma das obras. Mas para ler a obra completa o usuário terá que pagar uma taxa, segundo o vice-presidente do Google, Kai-fu Lee. Kai-fu acrescentou que a companhia quer participar da produção de publicações digitais. Ao contrário do Google, o Baidu nutre sua ferramenta de busca de livros na rede, que conta com 15 milhões de volumes, através de acordos com várias bibliotecas, entre elas a Nacional de Ciências, a maior especializada do país. O Google e o Baidu são responsáveis por 90% das buscas dos internautas chineses, seguidos de longe pelo Yahoo, com menos de 5% da cota de mercado.