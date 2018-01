Google terá novidades no YouTube e quer parceria com Yahoo

O Google espera lançar novos produtos para seu serviço de vídeo YouTube nos próximos meses e vê motivos para cooperação mais estreita com o Yahoo, disse o presidente-executivo do grupo, Eric Schmidt. Schmidt afirmou que transformar o site de vídeo em fonte de lucro é a principal prioridade da empresa de buscas na Internet para este ano. Ele não ofereceu detalhes sobre os produtos, no entanto, e disse que eles não estão nem mesmo em estágio de teste inicial. Na assembléia anual dos acionistas do Google, o co-fundador da empresa, Sergey Brin, disse que o YouTube e a DoubleClick, uma empresa de publicidade online que o Google adquiriu no início este ano por US$ 3,1 bilhões, ainda são pequenos negócios.