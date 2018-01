Google teria interesse em comprar o Skype, diz site

De acordo com informações do site Techradar, há rumores de que a Google estaria interessada em adquirir o Skype, popular programa de chat via VoIP que atualmente pertence ao eBay. Veja também: Especial: Google 10 anos O principal indício da transação é que o Skype, bem como o StumbleUpon, outro serviço adquirido pelo eBay nos últimos anos, têm sido um problema no foco de negócios da empresa. Apesar do Skype ser uma rentável fonte de lucros, ele desvia o eBay do direcionamento principal do grupo, que é o comércio virtual, e as contas da companhia nesse sentido não vão nada bem - ainda de acordo com o Techcrunch, houve queda de mais de 7% nos lucros da empresa. Os rumores dão conta que a transação custaria de 4 a 6 bilhões de dólares para o Google. O Skype rende ao eBay cerca de US$ 400 milhões de dólares por ano.