Google testa ferramenta de publicidade em vídeos O gigante de buscas Google está avaliando uma ferramenta que exibe anúncios sobrepostos aos vídeos exibidos no serviço Google Vídeo. A ferramenta exibe um banner sobreposto aos vídeos listados no portal, além de comerciais com 30 ou 15 segundos ao final das exibições. A idéia da empresa é disponibilizar estes espaços por meio de uma ferramenta de leilão, em que anunciantes se candidatarão a exibir seus materiais nos vídeos mais populares. A fórmula é válida para aqueles conteúdos pagos (o endereço é conhecido por hospedar e listar vídeos gratuitamente). A idéia é que anunciantes banquem o acesso a estes conteúdos, de forma que o Google e os autores possam dividir a receita dos filmes. Segundo informações da empresa, os vídeos exibidos variam entre US$ 0,30 e US$ 15.