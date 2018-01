Google testa serviço de informações telefônicas por voz O líder de buscas na Web, Google, ampliou na sexta-feira uma experiência que envolve o uso de reconhecimento de voz em telefones de modo que consumidores possam solicitar informações locais, desafiando diretamente os fornecedores de informações telefônicas. A empresa está convidando os usuários de telefones nos Estados Unidos a discar 1-800-GOOG-411 (1-800-466-4411), de qualquer aparelho, para testar um serviço gratuito de informações por voz que ela chama de Google Voice Local Search, disponível no site experimental Google Labs. "Usando esse serviço, é possível obter acesso rápido à mesma informação local que se pode obter no Google Maps", informa uma explicação sobre a nova experiência, disponível no site do Google Labs. "Não é preciso computador, conexão com a internet e nem mesmo usar o teclado do celular", informa o texto. Os detalhes estão disponíveis no site da ferramenta e podem ser acessadas neste link. A experiência do Google surge semanas depois que a Microsoft fechou acordo para adquirir a Tellme Networks, uma empresa de buscas ativadas por voz, em transação avaliada por fontes em mais de US$ 800 milhões. A compra da Tellme é a maior aquisição da Microsoft nos últimos cinco anos. A melhora na qualidade e a queda nos custos da tecnologia de buscas ativadas por voz estão atraindo empresas de internet como o Google, Microsoft e Yahoo para a área do marketing telefônico. Analistas do Kelsey Groups estimam que o mercado norte-americano de informações telefônicas gere US$ 9,4 bilhões ao ano. No mundo, o movimento desse mercado chega a US$ 13 bilhões, de acordo com dados da Opus Research. Desde 2002, o Google vem conduzindo testes intermitentes sobre métodos de permitir que usuários de telefones solicitem informações por voz, em lugar de usarem os teclados de seus aparelhos ou métodos mais complexos. O teste anterior continua disponível na Web neste site. Matt Booth, analista do Kelsey Group em Pasadena, disse que a potencial entrada do Google no mercado de informações telefônicas poderia transformar o cenário econômico desse setor, no qual os usuários dos serviços "411" convencionais estão acostumados a pagar um dólar ou mais por ligação de assistência.