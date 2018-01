Google tira o mundo virtual Lively do ar

O Google anunciou em seu blog na última quarta, 19, que está encerrando o seu mundo virtual em três dimensões, o Lively, até o final do ano para se concentrar mais em seus negócios de busca, publicidade e aplicativos. A empresa informou que apóia a experimentação, mas acrescentou: "Sempre compreendemos que quando se corre este tipo de risco, nem todas as apostas podem se sair bem." O Lively, que oferece personagens virtuais que se movem em tempo real, conhecidos como "avatares", e gráficos tridimensionais para reunir os avatares em ambientes virtuais, foi lançado em julho para competir com o popular Second Life, da Linden Lab. Uma vez que o serviço não estará mais disponível no final de dezembro, o Google prevê que os usuários órfãos do Lively migrarão para outros mundos virtuais. "Aconselhamos que os todos os usuários do Lively conservem o trabalho fazendo vídeos e capturas de imagens de suas salas", acrescentou o blog. Leia a íntegra do comunicado, clicando aqui. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril de 2007, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar. Se você ainda não tem o Second Life instalado, faça o download do programa agora. Clique aqui e baixe gratuitamente.