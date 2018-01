Google ultrapassa Microsoft como página web mais visitada O Google ficou pela primeira vez na frente de seu rival Microsoft como a página de internet mais visitada, com 528 milhões de acessos no mês de março, segundo os dados da comScore Networks. A Microsoft ocupa o segundo lugar, com 527 milhões, seguido do portal Yahoo, o gigante de mídia Time Warner e o portal de leilões eBay, segundo informou hoje a comScore Networks. A Microsoft foi a propriedade online mais visitada da rede todos os meses desde que a comScore começou a elaborar esta classificação, em janeiro do ano passado. Como se isto não fosse suficiente, esta semana se soube que a companhia de Mountain View, no Vale do Silício, também ultrapassa a sua rival Microsoft no que se refere ao valor de marca. O buscador da internet já é a marca mais cara do mundo (US$ 66,343 bilhões), na frente de gigantes como General Electric, Microsoft e Coca-Cola, segundo o ranking Brandz, publicado na segunda-feira pela empresa de consultoria Millward Brown. Como assinalou ao San Francisco Chronicle Geoffrey Bowker, diretor do Centro para a Ciência, Tecnologia e Sociedade da Universidade de Santa Clara, na Califórnia, "por enquanto tudo o que o Google toca se transforma em ouro".